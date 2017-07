Bendine pegou propina 30 dias antes de evento com Janot

Aldemir Bendine ‘Cobra’ era presidente da Petrobras quando encontrou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 31 de julho de 2015, para celebrar a devolução de R$ 139 milhões desviados da estatal e recuperados pela Operação Lava Jato. Trinta dias antes do evento – um marco na guerra contra a corrupção que devastou a estatal petrolífera -, Bendine recebeu, segundo o Ministério Público Federal, a terceira parcela de R$ 1 milhão da propina paga pela Odebrecht.

Bendine foi preso nesta quinta-feira, 27, por suspeita de receber R$ 3 milhões em razão de sua atuação na estatal. Ele foi presidente da Petrobras entre 6 de fevereiro de 2015 e 30 de maio de 2016. Na planilha de propinas da empreiteira, ele era identificado pela alcunha ‘Cobra’.

Segundo a força-tarefa da Lava Jato, na véspera de assumir a presidência da Petrobras, Aldemir Bendine e um de seus operadores financeiros exigiram propina aos executivos Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, da Odebrecht. O pedido teria sido feito para que o grupo empresarial não fosse prejudicado na Petrobras e em relação às consequências da Lava Jato.

Em decorrência deste novo pedido e com receio de ser prejudicada na estatal petrolífera, a Odebrecht optou por pagar a propina de R$ 3 milhões. O valor foi repassado em três entregas em espécie, no valor de R$ 1 milhão cada, em São Paulo. Esses pagamentos foram realizados no ano de 2015, nas datas de 17 de junho, 24 de junho e 1º de julho, pelo Setor de Operações Estruturadas – o departamento de propina da empresa.

O encontro com Janot ocorreu 30 dias depois do pagamento da última parcela de propina da Odebrecht a Bendine ‘Cobra’.

Em 31 de julho de 2015, em clima solene, o então presidente da Petrobras e o procurador-geral da República assinaram um termo de restituição de R$ 139 milhões aos cofres da estatal.

Deste total, R$ 69 milhões foram devolvidos pelo ex-gerente executivo da Petrobras Pedro José Barusco Filho e R$ 70 milhões devolvidos pelo ex-diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa.

Na ocasião, Bendine anunciou que a estatal havia tornado mais rigoroso o processo de gestão de fornecedores. O então presidente da Petrobras, que chegou à estatal com a missão de implantar um modelo exemplar de governança, afirmou que a corrupção era ‘uma prática individual, mas cabia às empresas criar mecanismos para impedir danos à reputação’.

“Fornecedores que falharem nessas condições serão excluídos de cadastro”, advertiu Bendine, com autoridade. E lançou um desafio aos corruptos. “Não aceitaremos passivamente o papel de vítima. Fomos vítimas de pessoas que usaram seus cargos para obter benefícios.”

R$ 139 milhões foram a segunda parcela devolvida à Petrobras. Em 11 de maio de 2015, Bendine já havia participado da primeira devolução de dinheiro desviado da estatal. Naquele dia, o Ministério Público Federal fez uma entrega simbólica de mais R$157 milhões, também recuperados de contas secretas de Pedro Barusco na Suíça.

“A orientação que eu recebi da presidente Dilma é clara: não hesitaremos em defender os interesses da companhia diante dos malfeitos e buscaremos sem descanso a reparação integral por todos eles”, bradou Bendine ‘Cobra’, na ocasião.

“Um dia como esse em que retomamos a primeira parcela dos recursos perdidos por conta destas práticas reforça que a Petrobras está no rumo certo para superar essa crise e voltar a ser a fonte, não só de orgulho, mas de boas perspectivas e de bons resultados para seus empregados, seus acionistas e todo o conjunto da sociedade brasileira.”

Defesa

O advogado Pierpaolo Bottini, que defende Aldemir Bendine, afirmou que desde o início das investigações “Bendine se colocou à disposição para esclarecer os fatos e juntou seus dados fiscais e bancários ao inquérito, demonstrando a licitude de suas atividades”. “A cautelar é desnecessária por se tratar de alguém que manifestou sua disposição de depor e colaborar com a justiça”, disse Bottini