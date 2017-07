‘Ele passou de louco para cruel’, diz apresentador sobre Trump

O apresentador Stephen Colbert, um dos maiores críticos ao governo Donald Trump na TV dos EUA, repudiou a decisão do presidente, de proibir pessoas transgêneros de exercer qualquer cargo no exército do país, em seu programa de ‘late show’ na noite de quarta-feira, 26.

Mais cedo, na quarta-feira, Trump havia anunciado a decisão pelo Twitter, com a justificativa de cortar os gastos médicos com as pessoas trans no exército. Após ler os tweets do presidente, que terminam com um “obrigado”, em agradecimento, Colbert rebateu. “Obrigado? F…”, disse, recebendo aplausos de apoio da sua plateia.

Para o apresentador, a decisão de Trump foi desumana. “Hoje, ele passou de louco para cruel”, afirmou.

A decisão de Trump foi repudiada também por outros artistas e personalidades dos EUA. Caitlyn Jenner, ex-atleta trans dos EUA, que apoiou o atual presidente nas últimas eleições, se disse decepcionada. “Há 15 mil transgêneros patriotas no exército dos EUA lutando por nós. O que houve com a sua promessa de lutar por eles?”, questionou Jenner no Twitter.

Laverne Cox, atriz transexual revelada em Orange Is The New Black, também criticou a decisão de Trump. “Meus companheiros trans norte-americanos, apesar do que alguém possa dizer, sua existência é valiosa. Suas vidas, segurança e trabalho importam”, declarou.

Uma das maiores defensoras públicas da comunidade LGBT, a cantora Lady Gaga relatou, também no Twitter, a dificuldade enfrentada por jovens transexuais nos EUA, mencionando a página de Trump na rede social. “A mensagem que você mandou traz perigo para a vida de pessoas nos EUA e em outros países que estão servindo bravamente à nossa nação, presidente.”

“Pesquisas mostram que pelo menos metade dos jovens estudantes ou empregados raramente, ou nunca, discutem problemas psicológicos”, escreveu Gaga. “Muitas dessas pessoas são trans e sofre diariamente o tipo exato de isolamento social que a sua mensagem encoraja, presidente.”

Lady Gaga termina o seu desabafo exaltando a força dos transexuais. “Dentro da comunidade trans, muitos são fortes e destemidos. Eles deveriam poder servir, se quiserem.”