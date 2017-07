Cine Eldorado comemora 9 anos com show do Candeeiro do Samba

Para comemorar os nove anos de funcionamento, o Cine Eldorado, em Diadema, promove um show do grupo Candeeiro do Samba, neste sábado (29/7), às 14h. O grupo leva sambas de raíz e canções de compositores da velha guarda da Eldorado Estação do Samba, agremiação do bairro. A entrada é gratuita.

Inaugurado em 4 de julho de 2008, o Cine Eldorado teve mais de 400 projeções/ano. Mensalmente, cerca de 700 pessoas assistem aos filmes exibidos gratuitamente em tela digital e som Dolby. O cinema tem 132 lugares e está localizado na Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, Bairro Eldorado.

O cinema municipal de Diadema conta com a parceria da Programadora Brasil, Cinemateca Brasileira, Cinesesc, Sesc São Caetano, Kyna´S Vídeo e MPLC Brasil para a programação dos filmes.

Veja abaixo a programação de filmes deste final de semana:

27/07, quinta-feira

14h30

O Último Mestre do Ar (DUB)

EUA, Aventura/Ação/Fantasia, 1h43 min, Livre

Diretor: M. Night Shyamalan – 2010

19h

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho – Ponto MIS

Brasil, Drama, 1h36 min, 12 anos

Diretor: Daniel Ribeiro – 2014

Antes das Palavras (curta metragem)

Brasil, Comédia/Artes Marciais, 13 min, 14 anos

Diretor: Diego Carvalho Sa – 2013

28/07, sexta-feira

14h30

A Era do Gelo 4 (DUB)

EUA, Animação/Aventura/Comédia, 1h34 min, Livre

Diretores: Steve Martino/Mike Thumeier – 2012

19h

Apollo 18

EUA/Canadá, Suspense, 1h26 min, 12 anos

Diretor: Gonzalo López-Gallego – 2011

29/07, sábado

14h30

O Mundo dos Pequeninos (DUB)

Japão, Animação/Fantasia/Aventura, 1h34 min, anos

Diretores: Hiromasa Yonebayashi – 2012

16h30

Um Suburbano Sortudo

Brasil, Comédia, 1h39min, 12 anos

Diretores: Roberto Santucci/Marcelo Antunez – 2016

30/07, domingo

14h30

Moana, Um Mar de Aventuras (DUB)

EUA, Animação/Aventura, 1h47 min, Livre

Diretores: John Musker/Ron Clement – 2017

16h15

Uma Pistola Para Djeca – “Sessão Mazzaropi”

Brasil, Comédia/Musical, 1h30min, Livre

Diretor: Ary Fernandes – 1970