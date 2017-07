O Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado de autosserviço do País, inaugurou, nesta quarta-feira (27/07), a primeira unidade em Diadema. A loja demandou investimentos de R$ 25 milhões e faz parte do projeto de conversões que o GPA, dono das marcas Extra e Assaí, tem investido desde o ano passado. A nova unidade fica na Avenida Piraporinha, nº 1144, e tem aproximadamente 10 mil m² de área construída – destas, 5,4 mil m² para o salão de vendas. Para a operação da loja foram gerados mais de 500 empregos diretos e indiretos.

O projeto de conversões do qual a nova unidade de Diadema faz parte, decorre do processo de uma avaliação minuciosa sobre o potencial de cada região com foco no público-alvo da rede Assaí – pequenos e médios comerciantes, utilizadores e transformadores -, somado ao aumento da busca de famílias que procuram a economia nas compras de grandes volumes. Variáveis como localização, estrutura das lojas e mercado local também suportam essa decisão.

“Para nós, é uma grande satisfação chegar a Diadema. Temos uma boa presença na região do ABCD e faltava estar presente em Diadema para ampliar ainda mais essa participação. Queremos que os moradores do município e arredores encontrem no Assaí uma alternativa econômica para fazer suas compras”, diz Belmiro Gomes, Presidente do Assaí Atacadista.

A rede atende desde o pequeno e médio comerciante, transformadores (donos de lanchonetes, restaurantes, pizzarias e quiosques), revendedores e utilizadores (igreja, escolas, quarteis), até o consumidor final. A proposta da rede é ser o estoque da pequena empresa, um local em que o cliente empreendedor possa fazer a reposição diária de suas vendas sem a necessidade de compras para longos períodos e estoques, além de contribuir fortemente para a melhoria da oferta de produtos e serviços da região.