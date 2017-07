Cantora Dua Lipa abre shows do Coldplay no Brasil; ingressos já estão esgotados

A banda Coldplay anunciou nesta quinta-feira, 27, as atrações de abertura para os seus shows no Brasil e na Argentina. A cantora pop Dua Lipa e o artista de música eletrônica Jon Hopkins irão animar o público antes da apresentação da banda com a turnê A Head Full of Dreams.

Revelação da música pop, a britânica Dua Lipa tem feito bastante sucesso com o seu álbum de estreia, que leva seu próprio nome. O single Be the One, lançado no ano passado, chegou a atingir o top 10 da parada britânica. Já a mais recente música de trabalho, New Rules, é um sucesso no YouTube, com mais de 46 milhões de visualizações e com fãs copiando o clipe por todo o mundo, inclusive no Brasil.

Já Jon Hopkins, também britânico, é músico e produtor. Além do seu trabalho próprio, produz também para outros artistas, incluindo o Coldplay, nos álbuns Mylo Xyloto e Ghost Stories.

O Coldplay volta ao Brasil pouco mais de um ano após a última visita para shows em São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro no Allianz Parque, e em Porto Alegre, no dia 11 de novembro, na Arena do Grêmio. Além de apresentar no País, a banda toca, também na América do Sul, na Argentina, nos dias 14 e 15 de novembro. Os ingressos para todos os shows já estão esgotados.