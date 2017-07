Com dois gols de Eder, Inter de Milão vence o Bayern em amistoso na Ásia

Com dois gols marcados pelo brasileiro naturalizado italiano Eder, a Inter de Milão venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Cingapura, em amistoso deste giro asiático da pré-temporada dos dois clubes. O atacante balançou as redes por duas vezes já na etapa inicial do confronto válido pela International Champions Cup, competição que é realizada em diferentes países e conta com vários dos principais clubes do futebol europeu.

O time italiano acabou derrotando a equipe alemã com dois gols marcados de cabeça por Eder. No primeiro deles, aos 9 minutos, ele recebeu cruzamento da direita de Candreva e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Ulreich, escalado por Carlo Ancelotti como substituto do lesionado Neuer e que na etapa final foi substituído por Hoffmann para também poder ser observado pelo treinador.

O segundo gol da partida saiu aos 30 minutos, quando Perisic foi lançado pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para Eder voltar a aproveitar a frágil marcação da defesa do Bayern e testar novamente para as redes.

Essa é a segunda vitória da Inter em quatro dias. Na última segunda-feira, o time que passou a ser comandado por Luciano Spalletti, ex-treinador da Roma, derrotou o Lyon por 1 a 0, em Nanjing, na China, também pela International Champions Cup, na qual a equipe italiana voltará a jogar já neste sábado, contra o Chelsea, novamente em solo chinês.

Nome do amistoso desta quinta, Eder foi substituído para entrada do brasileiro Gabriel. aos cinco minutos do segundo tempo, quando Spalletti promoveu uma série de outras modificações visando testar outros valores do elenco nesta pré-temporada. O ex-atacante do Santos, porém, mais uma vez passou em branco.

Pelo lado do Bayern, Ancelotti não teve grandes motivos para ficar satisfeito com este teste. Além da derrota, o treinador perdeu Frank Ribéry, que lesionou o tornozelo direito após levar uma forte pancada e precisar ser substituído no final do primeiro tempo para a entrada de Pantovic.

Na última terça-feira, o astro francês teve boa atuação na vitória por 3 a 2 sobre o Chelsea, também em Cingapura, onde deu uma bela assistência para um gol de Müller, que desta vez não foi escalado como titular e entrou na equipe alemã no início da etapa final no lugar do colombiano James Rodríguez, recém-contratado junto ao Real Madrid.

Autor de belo gol naquele triunfo sobre o Chelsea, o brasileiro Rafinha voltou a ser escalado como titular e também atuou por meio tempo antes de dar lugar a Friedl no time, que no último sábado também já havia decepcionado ao ser goleado por 4 a 0 pelo Milan, na China, nesta perna asiática da International Champions Cup.

Essa foi a última partida do Bayern nesta edição do torneio amistoso, no qual ainda foi derrotado pelo Arsenal por 3 a 2, em sua estreia. O próximo desafio do time de Munique será a Audi Cup, outra competição de preparação da pré-temporada, na qual terá como primeiro compromisso uma partida contra o Liverpool, na Alemanha, na terça-feira que vem.