Todos os atletas que representam São Bernardo nos Jogos Regionais saíram com medalhas nesta quarta-feira (26/07). Os destaques são a Malha, que ganhou o duelo contra Mauá por 172 X 98 e ficou com a medalha de ouro, e o Basquete Masculino, que repetiu o feito das meninas e conquistou a taça ao derrotar Cubatão pelo placar de 109 X 65.

No futsal, as equipes feminina e masculina tiveram jogos decisivos e derrotaram seus oponentes por resultados idênticos. Na quadra do Clube MESC, localizada no Jardim Beatriz, o time masculino Sub-21 precisava de uma vitória mínima para chegar a semifinal da competição. Fez mais do que isto, goleou a equipe de Carapicuíba por 5 x 1, com dois gols do pivô Herrera, os alas Higor, Yan e Rafael Oliveira, completaram o placar. Um dos fatores determinantes na vitória da equipe dirigida pelo técnico Luisão foi o início arrasador. Antes dos cinco minutos de jogo o time da casa, que iniciou a partida com André Caçapa, Yan, Higor, Rafa Félix e Herrera, já vencia por dois gols de diferença.

No Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, bairro Anchieta, o time feminino também fez um jogo seguro e não correu muitos riscos no confronto contra o elenco de Osasco. Sob o comando da técnica Maria Cristina, a equipe entrou em quadra com Regiane no gol, Rafaela e Cibelle nas alas, a fixa Jussara e Stellamarys atuando como pivô. Os gols foram assinalados por Rafaela, Adriana, Cibelle e Stellamarys, que foi às redes em duas oportunidades.

Para a técnica Maria Cristina, o time foi bem na movimentação de bola e criou muitas oportunidades para ampliar o placar. “Apesar da goleada, não fomos tão bem nas finalizações, precisamos melhorar ainda nesta questão e na qualificação de passe, tivemos muitos erros neste fundamento. As próximas adversárias são mais qualificados e se não melhorarmos nestes aspectos, teremos dificuldades”. Com esta vitória, a equipe se classificou entre os seis melhores times do torneio e enfrenta na quinta (27/07), o elenco de Mauá no mesmo ginásio.

Quem também voltou à quadra nesta quarta foram as meninas do vôlei, desta vez para enfrentar a equipe de Cubatão no Ginásio de Esportes Paulo Cheidde, bairro Baeta Neves. O técnico Milton Serra apostou na mesma formação que iniciou o jogo contra Diadema, com a levantadora Maynara, a oposta Mariana, as ponteiras Julia Rocha e Bia, as centrais Isabela e Mabi e a líbero Joyce. A central Larissa, que entrou no decorrer da partida, novamente desequilibrou a partida em favor do time anfitrião. Suas ótimas sequencias de saque, permitiram que a equipe fizesse boas defesas, muitos pontos no contra ataque e fechasse o confronto com uma vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 9, 25 x 10 e 25 x 3. Nesta quinta, às 17 horas, o time terá um duelo complicado contra a equipe de Santos.

Os Jogos Regionais seguem até o dia 30/07, com entrada gratuita em todas as competições. A programação completa está disponível no site http://www.saobernardo.sp.gov. br/web/sbc/jogosregionais2017.