“A Cigarra e a Formiga” e “O Gato de Botas” são as atrações de sábado (29/07) e domingo (30/07), às 16 horas, do Golden Square Shopping. As apresentações marcam o fim da edição de férias do Diversão na Praça. Os espetáculos são gratuitos e com classificação indicativa livre.

Fábula do francês La Fontaine, A Cigarra e a Formiga ganha uma adaptação com um terceiro personagem, um homem, tido como um gigante pelos bichinhos por ser perigoso e ameaçador para suas espécies. Traz a consagrada provocação entre a cigarra e a formiga: uma canta o tempo todo e a outra só quer saber de trabalhar.

Com humor, a montagem é dinâmica graças à interferência do gigante que as assusta o tempo todo, mas que também se comove com o cantar da cigarra e sofre com as ferroadas de dona Formiga.

No domingo, o agito fica com a montagem de O Gato de Botas. A peça conta a história de um velho moleiro que tinha três filhos. Antes de morrer, reuniu os seus filhos e diante deles dividiu os seus bens pelos três. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho do meio deixou-lhe o burro. E ao mais novo entregou-lhe um gato.

O filho mais novo, com o gato no seu colo, ficou desiludido pensando o que faria com um simples gato. Mal sabia que não era um gato qualquer, e as grandes aventuras que o esperavam junto ao Gato de Botas.