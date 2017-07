Fãs especulam que Game of Thrones seja relato de um dos personagens

No último episódio de Game of Thrones, que foi ao ar no domingo, 23, vimos mais do treinamento de Samwell Tarly para se tornar o ‘meistre’ do Castelo Negro, a sede da Patrulha da Noite. Entre raspar a escamagris de Jorah Mormont e ficar limpando os penicos dos outros ‘meistres’, uma cena em especial chamou a atenção dos fãs que adoram especular sobre a série.

Enquanto Samwell acompanhava o arquimeistre Marwyn na biblioteca de Vilavelha, os dois conversavam sobre livros de história e o arquimeistre comentou que estava escrevendo um sobre os acontecimentos recentes de Westeros. Ao ouvir o nome do livro, Samwell não gostou porque o título não era poético o suficiente. Ele foi rechaçado por Marwyn e o episódio continuou.

Essa breve conversa deu pano para os fãs especularem que, na realidade, a história da série e dos livros é contada do ponto de vista de Samwell, descrevendo os acontecimentos passados na coleção de poético título As Crônicas de Gelo e Fogo.

A teoria não é nova, o próprio ator que interpreta Samwell, o britânico John Bradley, comentou em entrevistas que a teoria é válida e consegue ver seu personagem descrevendo os acontecimentos. George R. R. Martin, o autor dos livros, também já comentou no passado que se fosse um personagem na trama, seria Samwell Tarly.

Para a história de Game of Thrones em si, a teoria não muda muita coisa, mas faz parte dos detalhes que tornam a série tão popular como é.