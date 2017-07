Aberta ao público desde o início de julho, a Midiateca pedagógica do Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação de São Bernardo) recebe, nesta sexta-feira (28/07), duas atividades de contação de histórias. A programação começa às 14h, com a Vovó Sara, que narrará “O caso do bolinho”. Inspirada no livro de Tatiana Belinsky, a história conta a odisseia de um bolinho frito desde a janela da vovó até a barriga de uma raposa.

Na sequência, a contadora Andrea Rocha Peres levará o conto “O macaco e a Velha”, do compositor Braguinha. Veiculada na icônica Coleção Disquinho, que agrupava em vinil inúmeras histórias infantis durante a década de 60 e 70, o conto apresenta a história de amor e ódio entre o macaco Simão e a velha.

Além da contação de histórias, a Midiateca Pedagógica possui um acervo com mais de 18 mil publicações entre materiais pedagógicos, livros para crianças, jovens e adultos, DVDs e CDs. O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço

Horários: 14h – O caso do bolinho, com a Vovó Sara / 14h45 – O macaco e a velha, com Andrea Rocha Peres

Local: Cenforpe – Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Bairro Planalto

Horário de funcionamento: 8h às 17h

Entrada gratuita