Angelina Jolie revela que foi diagnosticada com paralisia facial

Na última quarta-feira (26/07), a Vanity Fair publicou uma entrevista com Angelina Jolie, na qual a atriz revela que foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma paralisia parcial da face.

Na entrevista, Angelina revela que desenvolveu a paralisia no ano passado. “Às vezes, as mulheres da família se colocam em último lugar, até que isso se manifesta na saúde delas”, disse.

A paralisia de Bell ocorre quando um nervo do rosto fica inchado ou inflamado, despertando sintomas como fraqueza muscular, baba, olhos e cantos da boca inchados, espasmos ou a paralisia total. Os sintomas geralmente afetam apenas um lado do rosto.

Nos Estados Unidos, cerca de 40 mil pessoas são diagnosticadas com a condição todos os anos. A doença pode afetar qualquer um, mas é mais comum em mulheres grávidas, em pessoas que estão gripadas e em diabáticos.

O médico David Simpston, diretor do setor de neuromusculatura da Escola de Medicina do Mount Sinai em Nova York disse à revista Health que não há uma causa específica para a paralisia de Bell. “Na maioria dos casos, não identificamos uma causa específica, mas os médicos acreditam que está associada a uma infecção viral”, explica.

A doença pode ser identificada apenas com a observação do paciente, mas, às vezes, os médicos pedem exames de sangue para identificar as possíveis causas, como diabetes ou tumores.

O tratamento para a paralisia geralmente começa com o cuidado daquelas partes que estão inflamadas ou paralisadas, principalmente os olhos. Os médicos geralmente prescrevem antiinflamatórios a base de esteróides e médicos antivirais também podem ser usados juntos. Após começar o tratamento, os pacientes costumam melhorar em sete a dez dias. Se a paralisia não melhorar em seis meses, os profissionais indicam uma cirurgia para restaurar os movimentos.

Angelina contou à Vanity Fair que ela está completamente curada, e disse que foi a acupuntura que a ajudou. Entretanto, não há nenhuma comprovação científica de que tratamentos alternativos como acupuntura, relaxamento ou ingestão de vitaminas possam ajudar na cura.