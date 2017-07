Taxas futuras de juros têm forte queda após decisão do Copom

Os juros futuros se ajustam em forte queda na manhã desta quinta-feira, 27, ao tom do comunicado do Copom considerado suave pelo mercado, após o corte, nesta quarta-feira, 26, da Selic de 10,25% para 9,25% – menor taxa em quatro anos. A percepção dos economistas consultados pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. é de que o Banco Central deixou aberta a possibilidade de outro recuo de um ponto na reunião de setembro, e que a Selic poderá chegar ao fim do ano em cerca de 8% ao ano.

Às 9h27 desta quinta, o DI para janeiro de 2018 exibia 8,290%, de 8,500% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2019 marcava 8,13%, de 8,39% no ajuste anterior. E o vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,31%, de 9,50% no ajuste de ontem.