Na estreia de Danilo, City goleia Real em amistoso com recorde de público nos EUA

No jogo que marcou a estreia do lateral brasileiro Danilo com a camisa do Manchester City, o time inglês goleou o Real Madrid por 4 a 1 em amistoso encerrado na madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O confronto válido pela Internacional Champions Cup, principal competição amistosa da pré-temporada dos clubes europeus, foi acompanhado por um ótimo público de 93.098 torcedores, recorde em um jogo de futebol na história do estádio Memorial Coliseum.

Recém-contratado junto ao Real Madrid, Danilo foi escalado como titular pelo técnico Pep Guardiola em sua primeira partida pelo City, que também teve Gabriel Jesus formando dupla de ataque com Sergio Agüero a partir do início. O brasileiro, porém, teve atuação apagada e foi sacado na etapa final para a entrada de Brahim Díaz aos 24 minutos. Já o atacante argentino saiu para a entrada de Raheem Sterling no comecinho do segundo tempo.

E todos os gols do confronto foram sair apenas no segundo tempo, no qual a equipe inglesa acabou atropelando. O argentino Nicolás Otamendi abriu o placar aos 7 minutos, Sterling ampliou aos 14, John Stones fez o terceiro aos 22 e Brahim Díaz marcou o quarto aos 37. Este último saiu após uma bela trama do ataque, finalizada com um forte chute de Díaz de fora da área que entrou no ângulo direito de Casilla, que substituiu o titular Navas a partir do início da etapa final.

Desfalcado de Cristiano Ronaldo, ainda fora do time por ter defendido Portugal na Copa das Confederações após o fim da última temporada europeia, o Real Madrid descontou o placar aos 45 com um outro golaço do amistoso. Este do jovem meia Óscar Arnaiz, de 19 anos, que acertou um lindo chute com efeito de fora da área.

Pelo lado do City, o goleiro brasileiro Ederson, outro reforço para esta próxima temporada, foi escalado como titular e no final do segundo tempo saiu para Guardiola poder observar o reserva Daniel Grimshaw.

No último domingo, em outro amistoso desta International Champions Cup em Los Angeles, o Real Madrid havia empatado por 1 a 1 com o Manchester United, que na quinta-feira passada, pela mesma competição de preparação, superou o City por 2 a 0 no confronto que marcou a estreia de Ederson.

Após ser goleado pelo City, o Real travará um clássico com o arquirrival Barcelona neste sábado, em Miami, pela rodada final do giro norte-americano deste torneio amistoso, no qual o time catalão superou o Manchester United por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, com um gol de Neymar. Antes disso, o brasileiro também já havia sido decisivo com duas bolas na rede, sem uma delas com um golaço, em vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, também nos Estados Unidos.

O City também segue em solo norte-americano nesta sua pré-temporada e no sábado vai enfrentar o Tottenham, em Nashville, palco deste confronto entre os dois times ingleses. Em ação no mesmo dia diante do Barça, o Real tentará finalmente desencantar nesta pré-temporada no duelo diante do Barça.

Contra a equipe de Guardiola, o técnico Zinedine Zidane aproveitou para testar todos os jogadores do elenco que está nos EUA ao promover 11 substituições no decorrer do duelo. Escalados como titulares, os brasileiros Marcelo e Casemiro saíram de campo para dar lugares respectivamente a Achraf Hakimi e Theo Hernández aos 17 minutos da etapa final, mas nenhum dos jogadores testados conseguiu se destacar no amistoso.