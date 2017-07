Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena na noite desta quarta-feira, 26, e o prêmio acumulou. O próximo sorteio, no sábado, 29, poderá pagar R$ 105 milhões.

Os números sorteados no concurso 1952 foram 09 – 21 – 36 – 38 – 52 – 53.

Cento e oitenta apostadores, no entanto, acertaram cinco números e levarão para casa R$ 39.521,60 cada. Outras 13017 apostas acertaram quatro números. Para estas, o prêmio será de R$ 780,72.

O sorteio foi realizado na cidade de Rio Branco, capital do Acre. O prêmio acumulado previsto para esta quarta já tinha feito encher as casas lotéricas do País.

Chances. A probabilidade de ganhar na Mega-Sena varia conforme a quantidade de dezenas jogadas e do tipo de aposta feita. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de vitória de um apostador que pagar R$ 3,50 e fizer o jogo simples, de seis dezenas, é de uma em 50.063.860.