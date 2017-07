EDP registra lucro líquido de R$ 141,998 mi no 2º trimestre

A EDP Energias do Brasil registrou lucro líquido de R$ 141,998 milhões no segundo trimestre de 2017, um avanço de 45,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 510,251 milhões, alta de 13,7% contra igual intervalo de 2016.

A receita operacional líquida atingiu R$ 2,581 bilhões no segundo trimestre de 2017, um avanço de 27,4% contra mesmo período de 2016.

Semestre

No acumulado do primeiro semestre de 2017, o lucro líquido totalizou R$ 276,757 milhões, uma queda de 30,8% contra igual intervalo de 2016.

O Ebitda ajustado ficou em R$ 1,036 bilhão no primeiro semestre de 2017, alta de 18,3% contra 2016.

A receita operacional líquida de janeiro a junho deste ano atingiu R$ 4,888 bilhões, alta de 19% contra 2016.