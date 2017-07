Balbuena (foto) é o maior responsável pela classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O zagueiro paraguaio mais uma vez marcou diante do Patriotas, da Colômbia, e abriu o caminho da vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Pedrinho ainda fez seu primeiro gol, para a alegria dos quase 35 mil torcedores presentes.

No jogo de ida, o placar foi de 1 a 1, com gol de Balbuena também. O paraguaio marcou pelo segundo jogo consecutivo – fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo, no Rio, e chegou a cinco no ano. Na próxima fase, o time alvinegro pega Independiente Medellín ou Racing, que jogam nesta quinta-feira, na Colômbia. No primeiro jogo, o time argentino venceu por 3 a 1, em casa.

Apesar da classificação, o Corinthians não foi bem em nenhum dos dois jogos diante dos colombianos. Nesta quarta-feira, a única real oportunidade de gol foi justamente no gol de Balbuena. Como já esperava, paciência foi fundamental para superar o Patriotas. O time colombiano chegou a ter a posse de bola por alguns minutos, mas priorizou a marcação. Só não conseguiu sair em contra-ataque, como queria, por falta de qualidade de seus meias.

O time do técnico Fábio Carille teve dificuldades para colocar a bola no chão e alguns atletas que tem sido pouco aproveitados, como Clayton e Kazim, não souberam aproveitar a chance. Risco calculado de uma equipe cansada e que mesmo pretendendo levar a Copa Sul-Americana a sério, precisou poupar alguns titulares para evitar lesão. Jô foi o único dos titulares que ficou no banco de reservas e precisou entrar na segunda etapa para tentar “matar o jogo”. Fagner foi cortado, por dores no joelho, e Rodriguinho e Romero nem foram relacionados.

Mesmo sem força máxima, o Corinthians não teve tanta dificuldade para abrir o placar. Aos 27 minutos, Maycon cobrou escanteio para a área, Balbuena apareceu livre, desviou de cabeça e abriu o placar. No segundo tempo, os jogadores do Patriotas se arriscaram um pouco mais, mas ainda se atrapalhava nas próprias pernas e a única coisa.

E parecia que seria só mais um jogo em que o Corinthians jogou para o gasto, mas venceu. Até que aos 40 minutos, Pedrinho recebeu lançamento, ganhou do marcador e bateu por cima do goleiro. Primeiro gol do xodó da torcida, que fez com que os corintianos deixassem a arena com um sorriso ainda maior e a vitória tivesse mais brilho.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 PATRIOTAS

CORINTHIANS – Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto (Jô) e Clayton (Pedrinho); Kazim (Camacho). Técnico: Fábio Carille.

PATRIOTAS – Villete; Jesús Murillo, Cabezas, Arboleada e Carreño (Pretel); Larry Vásquez, Robayo, Omar Vásquez (Mosquera) e Mauricio Gómez; Valoyes e Ibarguen. Técnico: Diego Corredor.

GOLS – Balbuena, aos 27 minutos do primeiro tempo; Pedrinho, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Cabezas (Patriotas).

ÁRBITRO – Roberto Tobar (Fifa/Chile).

RENDA – R$ 1.593.595,90.

PÚBLICO – 34.472 pagantes (34.808 no total).

LOCAL – Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).