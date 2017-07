Com gol de Neymar, Barcelona derrota o Manchester United em amistoso nos EUA

Em meio a toda especulação sobre a sua transferência para o Paris Saint-Germain, o atacante Neymar decidiu mais uma vez a favor do Barcelona na excursão de pré-temporada pelos Estados Unidos. Depois de comandar o time espanhol na vitória sobre a Juventus, no último sábado, o brasileiro foi decisivo nesta quarta-feira ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, no estádio FedEx Field, em Washington, a capital norte-americana.

Perante mais um grande público nos Estados Unidos – mais de 80 mil pessoas, entre elas o ex-presidente norte-americano Barack Obama -, mesmo sendo um amistoso, Neymar foi o melhor em campo pelo Barcelona e fez o gol aos 32 minutos do primeiro tempo. O argentino Lionel Messi enfiou a bola na área para o brasileiro, o lateral-direito Antonio Valencia se atrapalhou e caiu no chão e a bola sobrou limpa para o atacante bater com tranquilidade no canto direito baixo do goleiro espanhol De Gea.

O duelo desta quarta-feira entre Barcelona e Manchester United valeu pela International Champions Cup, um torneio de pré-temporada entre os maiores clubes europeus em três países – Estados Unidos, China e Cingapura. O clube espanhol volta a jogar neste sábado e o adversário será ninguém menos que o seu rival Real Madrid, em Miami. O time inglês fará um amistoso no domingo contra o Valerenga, da Noruega.

Nos Estados Unidos, o Barcelona fez nesta quarta-feira apenas o seu segundo compromisso. Já o Manchester United jogou pela quinta vez em solo norte-americano. Antes, venceu os locais Los Angeles Galaxy (5 a 2) e Real Salt Lake (2 a 1) e o rival Manchester City (2 a 0) e empatou com o Real Madrid por 1 a 1, vencendo a disputa por pênaltis por 2 a 1.