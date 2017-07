“O futebol está cada vez mais caro”. Essas foram as palavras do vice-presidente do EC Santo André, Sidney Riquetto, para justificar a retomada do projeto Jovem Santo André, que promoverá a expansão das categorias de base do clube. Em evento que ocorreu nesta quarta-feira (26), no estádio Bruno José Daniel, a diretoria também demonstrou o resultado da reforma da sala de imprensa do equipamento esportivo.

O Jovem Santo André vai investir em garotos para a categoria sub-13 e sub-15. O clube andreense busca “baratear” os custos com investimento na revelação de novos atletas. “Já revelamos uma série de jogadores que estão em outros clubes. Então chegou a hora de retomar isso. O futebol está cada vez mais caro, então precisamos dar uma melhor forma para isso. Vamos dar a esses garotos tudo que eles precisam, assistência médica, psicológica, toda a parte técnica, para que eles possam desenvolver o seu futebol”, afirmou Riquetto.

Sem dar detalhes, a diretoria afirmou que pretende fazer um tipo de seleção diferente das tradicionais peneiras, dando mais tempo para que os garotos possam apresentar o seu talento para os olheiros do Ramalhão. O ex-jogador Reinaldo Oliveira vai comandar as categorias de base entre o sub-13 e o sub-17.

As inscrições podem ser feitas na bilheteria do portão J do estádio Bruno José Daniel, de segunda a sexta das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. os candidatos devem levar um documento original com foto e atestado médico válido. A taxa de inscrição é de R$ 30, sendo que todos os participantes ganharão uma camisa exclusiva do projeto.

Sala de imprensa

Com autorização da Prefeitura de Santo André e em parceria com a operadora de tv fechada NET, o clube apresentou sua nova sala de imprensa que ganhou em suas paredes fotos e textos referentes a história do clube que completa 50 anos em setembro. Em destaque ficou a conquista da Copa do Brasil de 2004, contra o Flamengo.