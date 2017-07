CNI: redução dos juros para um dígito vai incentivar consumo e investimento

O corte de um ponto porcentual nos juros básicos anunciado no início da noite desta quarta-feira, 26, pelo Banco Central vai ajudar a estimular o consumo e os investimentos, abrindo caminho para a retomada do crescimento, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI) em nota assinada pelo presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, e enviada à imprensa após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

A CNI destaca que, com a forte desaceleração dos preços, a decisão do Banco Central diminui a diferença entre as taxas de juros nominal e real da economia. “Isso favorecerá a recuperação das condições financeiras das famílias, o que é essencial para a recuperação da atividade e do emprego”, destaca a nota, que também defende a aprovação das reformas estruturais, como a da Previdência.