Ser: Joaquim Nabuco do Recife é credenciada para se tornar Centro Universitário

A Ser Educacional informa que o Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 26, o credenciamento da Joaquim Nabuco do Recife – PE, como Centro Universitário.

Em nota, o presidente do grupo Ser Educacional, Janyo Diniz, destaca que trata-se de um credenciamento relevante que permitirá, além de expandir o portfólio de cursos ofertados pela agora denominada Uninabuco, ajudar a melhorar a presença da Instituição no centro da cidade do Recife.

“A Uninabuco nos permitirá explorar um novo modelo operacional em caráter experimental no Recife que consiste na abertura de unidades menores, espalhadas em bairros específicos e de grande densidade populacional da cidade, com portfólio de cursos direcionados dentro da demanda identificada por região, ofertando ensino presencial e EAD por meio de parcerias com as demais bandeiras do Grupo”, diz.

O protocolo de Credenciamento do Centro Universitário Uninabuco foi efetuado no eMEC em 25 de março de 2015, tendo sua aprovação ocorrida no Parecer nº 244/2017 da Câmara de Educação Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), na sessão de julgamento realizada em 3 de julho de 2017. A publicação da Portaria de Credenciamento Nº 893 no Diário Oficial da União foi efetuada pelo MEC em 26 de julho de 2017.