Brinquedo desaba e fere 11 em parque de diversões de Goiânia

Onze pessoas – 9 crianças e 2 adultos – ficaram feridas durante a queda do assento de um brinquedo no Parque Mutirama, em Goiânia. Os dois adultos se machucaram com maior gravidade. Um deles, um homem, teve traumatismo craniano, e uma mulher sofreu um corte profundo e fratura exposta em uma das pernas.

Por volta das 13h20 desta quarta-feira, 26, um dos assentos que transportavam pessoas no brinquedo chamado Twister, que gira sobre si mesmo, desabou, segundo o Corpo de Bombeiros, lançando para fora as vítimas. Houve gritaria e agitação no parque.

Conforme o tenente dos Bombeiros Rodolfo Vieira, que participou do resgate, todos os feridos estavam conscientes. Ninguém em solo foi atingido.

“Cada peça tem capacidade para 16 pessoas, não havia superlotação”, disse Vieira. Oito viaturas da Corporação prestaram socorro junto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). As vítimas foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde de Goiânia.

O Twister foi interditado até a realização de perícia pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente. A polícia instaurou inquérito. Serão ouvidos funcionários, testemunhas e vítimas, e avaliada a perícia técnica para verificar se houve imprudência ou imperícia, o que pode configurar crime de lesão corporal.

Conforme os bombeiros, o equipamento está com a manutenção em dia e o Parque Mutirama, em situação regular na corporação. A unidade pertence à prefeitura de Goiânia e é administrada pela Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul), que lamentou o ocorrido e garantiu estar prestando assistência às vítimas.