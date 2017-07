No episódio desta quinta-feira (27), em Malhação, Deco vibra com a apresentação de Keyla. K1 se insinua para MB. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Keyla deixa Tonico com Roney e sai com Tato para a quadrilha. K2 dança com Deco. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco e fica intrigado. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Termina a quadrilha e Deco sai atrás de Keyla. Lica, Tina e Benê se preocupam com a amiga. Tato flagra Deco falando com Keyla.