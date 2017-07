Demanda no transporte aéreo doméstico cresce pela quarta vez seguida, diz Anac

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros aumentou 1,6% em junho na comparação com o mesmo mês de 2016, na quarta alta do indicador após 19 meses consecutivos em queda. A oferta por transporte aéreo doméstico registrou queda de 1,0% na mesma base de comparação, após três altas consecutivas. Nos seis primeiros meses do ano, demanda e oferta acumularam alta de 0,6% e queda de 0,6%, respectivamente, informou nesta quarta-feira, 26, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em junho, foram transportados 6,9 milhões de passageiros pagos em voos domésticos, representando um aumento de 1,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo a Anac, Gol e Latam permaneceram na liderança no mercado doméstico no primeiro semestre, com participações de mercado de 35,9% e 32,3%, respectivamente. A Latam registrou uma baixa de 8,3% na comparação com igual período do ano anterior, enquanto a Avianca teve a maior variação positiva entre as quatro principais empresas aéreas (15%). Em junho, a participação das concorrentes das duas líderes avançou 10,4% na comparação com igual mês do ano anterior, tendo alcançado 32,1%.

No mês passado, a taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves no mercado doméstico foi de 80,1%, aumentando 2,7% ante junho do ano passado. Foram transportadas 34.790 toneladas de carga paga e correio no mercado doméstico, o que representou uma queda de 0,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Mercado internacional

Em junho, a demanda internacional das empresas brasileiras cresceu 14,8%, sendo o nono mês consecutivo de alta. A oferta cresceu 12,5%, oitavo aumento consecutivo. No mês, foram transportados 602 mil passageiros pagos em voos internacionais. No acumulado de janeiro a junho, a demanda internacional cresceu 11,7% e a oferta aumentou 7,2%, frente a igual intervalo de 2016.

A Latam tem liderado o mercado internacional entre as empresas brasileiras nos últimos anos. Em junho, teve 78,7% de participação na demanda enquanto a Azul e a Gol obtiveram 12,2% e 8,6%, respectivamente.

A taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves das empresas brasileiras no mercado internacional foi de 84,9% no mês, elevação de 2,1% na comparação anual. O indicador foi recorde para junho e está em alta há 13 meses. Em junho, foram transportadas 18.943 toneladas de carga e correio o que representou aumento de 43,9%, o maior nível já alcançado para o mês na série histórica iniciada em 2000.