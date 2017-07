O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira – Kiko, recebeu o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benko, para apresentar perspectivas dos projetos turísticos enviados pela Prefeitura para captação de recursos estaduais. A reunião, realizada na sede da ACIARP, na segunda-feira (24), contou com a participação de comerciantes e membros do Conselho Municipal de Turismo da cidade (COMTUR).

O secretário estadual sinalizou que até setembro deste ano o governador Geraldo Alckmin deve assinar o convênio com o município para a realização do Boulevard Gastronômico, que revitalizará as ruas Felipe Sabbag e Stella Bruna Nardelli. Para a primeira etapa deste projeto serão repassados recursos na ordem de R$ 2,8 milhões, provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADETUR 2017.

Outra confirmação dada por Benko foi a recuperação de cerca de R$ 4 milhões referentes aos repasses do DADE em 2014. Naquele ano, o Estado repassou apenas parte dos recursos previstos e interrompeu o envio da verba por irregularidades na execução do convênio à época.

A Prefeitura, com apoio técnico e de acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Turismo, realiza a mudança do objeto do convênio referente a 2014 – que era o teleférico. A partir das mudanças de objeto, a Administração destinará os recursos para a execução de projeto do Parque Oriental, que será o ponto de partida de passeio turístico para o Templo Luz do Oriente.

“Com o auxílio do Estado, estamos adequando o projeto para recuperar recursos que serão destinados à ações viáveis, que vão criar condições reais de potencializar a atividade turística em Ribeirão Pires. Estamos fazendo nossa parte e na última semana regularizamos as certidões do município, o que nos garante a possibilidade de receber os recursos do Estado”, afirmou o prefeito Kiko.