Em recuperação de AVC, Jorge Fernando emociona Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou no Mais Você desta quarta-feira, 26, com a presença do diretor Jorge Fernando. Em sua primeira aparição pública após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em janeiro deste ano, o diretor participou do quadro Tapa no Visual e comentou a recuperação do quadro clínico.

Tive um AVC e, imediatamente, a carga de amor que veio para cima de mim me acalmou muito. Sabia que tinha todo mundo: minha irmã, médicos, enfermeiros, minha mãe”, declarou. Emocionada, Ana Maria chamou um intervalo comercial para não chorar na frente das câmeras.

Jorge comentou que está aprendendo muito nesse processo de reabilitação. “Tive um grande aprendizado. Você fica com medo de morrer, de morrer para a vida. Aí aprende a saborear cada momento”, falou. “Estou muito feliz. Primeira vez que saio esse ano para trabalhar foi na gravação. Viu que a boca estava torta? Já consertou”, disse Jorge, com dificuldade na fala.