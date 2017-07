Bellucci perde na estreia em Gstaad, sofre 6ª derrota seguida e amplia má fase

Em péssima fase, Thomaz Bellucci ampliou o momento ruim que vive no circuito profissional ao ser eliminado logo na estreia do Torneio de Gstaad, nesta quarta-feira, na Suíça. Campeão do ATP 250 suíço em 2009 e 2012, o brasileiro não conseguiu fazer valer o seu bom histórico no evento realizado em quadras de saibro ao ser surpreendido pelo tenista da casa Henri Laaksonen, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (4/7) e 7/5.

Atual 66º colocado do ranking mundial, Bellucci enfrentou pela primeira vez o adversário da Suíça, hoje o 95º da ATP, e não conseguiu justificar o seu favoritismo nesta que foi a sua sexta derrota seguida, sendo a quinta consecutiva em estreias.

Antes de cair em Gstaad, o brasileiro foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros pelo francês Lucas Pouille na primeira derrota desta sua atual sequência negativa. O resultado diante do então 17º tenista do mundo era previsível naquela ocasião no Grand Slam realizado em Paris.

Em seguida, porém, Bellucci acabou superado na abertura de suas campanhas em Eastbourne e em Wimbledon, respectivamente pelo sul-africano Kevin Anderson e pelo austríaco Sebastian Ofner, durante a temporada de grama. Depois, o tenista paulista retornou ao piso de saibro no Challenger de Braunschweig, na Alemanha, e no Torneio de Bastad, na Suécia. Em solo alemão, foi batido pelo português Gastão Elias, antes de cair na competição sueca diante do alemão Dustin Brown.

Ou seja, Bellucci não ganha uma partida desde quando estreou na edição passada de Roland Garros derrotando o sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 1. Ao total, por sua vez, ele acumula apenas 12 vitórias em 30 partidas de simples disputadas neste ano.

Desta vez, o brasileiro sucumbiu em uma partida marcada pela instabilidade dos dois tenistas com o saque na mão. O brasileiro viu o seu rival converter seis de 15 break points e só aproveitou cinco de 13 chances de ganhar games no serviço do seu adversário. Para completar, ganhou o seu único set na partida de forma apertada, no tie-break, após cair por 7/2 na parcial inicial que também foi decidida no desempate.

Com o triunfo sobre o brasileiro, Laaksonen avançou à segunda fase em Gstaad e se credenciou para enfrentar o português João Sousa, que na estreia superou o colombiano Santiago Giraldo por duplo 6/3.

Em outro confronto já encerrado nesta quarta no torneio suíço, o espanhol Roberto Bautista-Agut justificou a sua condição de segundo cabeça de chave, em duelo válido pela segunda rodada, ao bater o francês Gleb Sakharov por 6/4 e 6/3.

Assim, o atual 18º colocado da ATP se garantiu nas quartas de final e terá como próximo rival o usbeque Denis Istomin, que em outra partida deste dia de confrontos arrasou o alemão Dustin Brown por 6/3 e 6/1.

Em jogo válido ainda pela primeira rodada, o italiano Paolo Lorenzi, quinto cabeça de chave, estreou nesta quarta vencendo o suíço Marco Chiudinelli com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. O seu próximo adversário será o letão Ernests Gulbis, que derrotou o alemão Daniel Brands por duplo 6/4.