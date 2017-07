Filho de Michel Teló e Thais Fersoza nasce antes do previsto

O segundo filho do cantor Michel Teló com a atriz Thais Fersoza, Teodoro, nasceu na madrugada da última terça-feira, 25. Os dois já são pais de Melinda, de um ano.

“Teodoro veio antes do previsto. Escolheu o dia dele, e a gente não podia estar mais feliz!”, publicou o pai em seu Instagram.

Já Taís fez questão de ressaltar: “As contrações começaram, aumentaram, foi um corre danado e ele chegou! Do jeitinho que eu sempre desejei. Sempre quis saber como eram as dores, sensações, a correria, o susto… E esse pequeno me proporcionou essa alegria!”.