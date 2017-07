EUA devem emitir sanções contra 13 autoridades do governo da Venezuela

Os Estados Unidos planejam estabelecer sanções contra 13 autoridades venezuelanas sob a acusação de corrupção, violação dos direitos humanos e restrição da democracia no país, segundo informou um assessor do congresso. As sanções devem ser anunciadas no fim da tarde desta quarta-feira e acontece quatro dias antes das eleições para a Assembleia Constituinte promovida pelo governo de Nicolás Maduro.

Entre as autoridades que serão punidas está Tibisay Lucena, chefe da agência eleitoral da Venezuela, além dos comandantes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia Nacional. Também devem ser acrescentados à lista o diretor financeiro da petroleira estatal Petróleos de Venezuela, além de Elías Jaua, um político próximo de Maduro. Jaua já foi vice-presidente da Venezuela e ministro das Relações Exteriores.

Em maio, os EUA estabeleceram sanções similares a oito juízes da Suprema Corte após a corte aprovar leis que acabaram com o congresso liderado pela oposição. Mais cedo neste ano, em fevereiro, o vice-presidente da Venezuela, Tareck El Aissami, foi colocado na lsita negra do Tesouro americano por ajudar traficantes de drogas.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou Maduro de “péssimo líder que sonha em se tornar um ditador” e fez ameaças de que seu país tomaria uma “ação econômica forte e rápida” caso Maduro continuasse com o plano de eleger uma Assembleia Constituinte. Fonte: Dow Jones Newswires.