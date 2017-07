Gestores da área da Saúde da região e da Prefeitura de São Paulo se encontraram nesta terça-feira (25/07) para debater melhorias na Pasta. A reunião, foi a primeira realizada na capital paulista e havia sido definida em conjunto entre o presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o chefe do Executivo paulistano, João Doria. A cidade de São Paulo passou a contar com um representante nas atividades da entidade regional.

Além da redução de custos na Saúde, os encontros setoriais discutem como estabelecer instrumentos para garantir otimização dos equipamentos públicos do setor. O encontro contou com a participação dos secretários paulistanos da Saúde, Wilson Polara; de Governo, Julio Semeghini; e da Fazenda, Caio Megale; e Edson Aparecido, representante da Prefeitura de São Paulo no Consórcio.

Também participaram da reunião o coordenador do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio e secretário da pasta em São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, os secretários de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias; de Ribeirão Pires, Patrícia Aparecida de Freitas; de Rio Grande da Serra, Carlos Duarte; a diretora Adriana Beting, de São Caetano do Sul, e o secretário executivo do Consórcio, Fabio Palacio.

“Nesta primeira reunião, discutimos a possibilidade de melhorar o atendimento da população na área da Saúde por meio de ações que poderão ser realizadas em conjunto”, explicou Palacio.