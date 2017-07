O sistema municipal de transporte coletivo de São Bernardo vai operar, a partir de agosto, um novo método de pagamento de passagem: dentro do próprio ônibus, os passageiros poderão pagar a tarifa por cartão de crédito. A iniciativa foi um acerto entre a Prefeitura, por meio da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), a SBC Trans, que opera o sistema na cidade, e a empresa Cartão Legal, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica.

De acordo com a Prefeitura, a novidade não implicará em qualquer modificação no sistema de cobrança ou adaptação nos veículos. Serão implementadas máquinas eletrônicas, que vão permitir a compra da passagem, por meio de aproximação, exatamente iguais aos cartões específicos de uso em transporte coletivo. Inicialmente, o novo sistema vai operar em cinco ônibus. Os passageiros encostam o cartão na máquina e a catraca é liberada.

A nova ação ainda está em fase de ajustes, como a definição das bandeiras a serem aceitas. Entretanto, a empresa Cartão Legal vai confeccionar um cartão que possa operar de forma de crédito também. Contudo, para ter acesso às integrações no sistema, o passageiro deve portar o Cartão Legal. “O plano foi pensado de maneira cautelosa, justamente para garantir a efetividade do serviço. É mais um caminho alternativo e inovador para facilitar todos que utilizam o transporte coletivo”, comentou O diretor do Cartão Legal, Rodney Freitas.

A Prefeitura ainda não divulgou a previsão de implantação do sistema em todos os ônibus e nem o preço dos novos cartões para os usuários.