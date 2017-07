Thiago Monteiro é eliminado por holandês no Torneio de Gstaad

O brasileiro Thiago Monteiro não foi além da segunda rodada no Torneio de Gstaad, ATP 250 suíço disputado em quadras de saibro. Um dia após superar o ucraniano Alexandr Dolgopov no seu jogo de estreia, o número 114 do mundo não resistiu ao holandês Robin Haase, o 50º colocado no ranking, e foi eliminado ao perder por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 30 minutos.

Assim, Monteiro foi eliminado pelo segundo ano consecutivo em Gstaad por Haase, com a diferença que em 2016 a derrota se deu nas quartas de final, fase em que o holandês terá pela frente o vencedor do duelo entre o belga David Goffin e o moldávio Radu Albot.

Nesta quarta-feira, Haase esteve bastante confortável nos seus games de serviço, tanto que Monteiro não teve sequer um break point em todo o duelo. O brasileiro ainda se safou em cinco das sete oportunidades em que teve o seu saque ameaçado, mas acabou perdendo o serviço no 11º game das duas parciais. Na sequência, o holandês confirmou o seu saque e definiu a sua vitória por 7/5 nos dois sets.

Com 11 aces, o usbeque Denis Istomin (82º) se garantiu nas quartas de final em Gstaad ao bater o alemão Dustin Brown (113º) por 6/3 e 6/1. Ainda pela primeira rodada do evento suíço, o italiano Paolo Lorenzi (36º) passou pelo suíço Marco Chiudinelli (7/6 e 6/3) e agora vai encarar o letão Ernests Gulbis (313º), que aplicou um duplo 6/4 no alemão Daniel Brands.

Pela chave de duplas do Torneio de Gstaad, Marcelo Demoliner foi eliminado logo no seu jogo de estreia. Cabeças de chave número 1 do evento, o brasileiro e o neozelandês Marcus Daniell perderam para o eslovaco Norbert Gombos e o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8), em 1 hora e 19 minutos.