Premiê espanhol diz que não sabia sobre práticas contábeis de seu partido

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse ao Tribunal Nacional do país que não sabia nada sobre as práticas contábeis do Partido Popular, quando um esquema de cobrança por contrato supostamente teria ajudado a financiar o partido.

A audiência desta quarta-feira marcou a primeira vez que um primeiro-ministro apareceu em um tribunal enquanto ocupava o cargo desde que a Espanha se tornou uma democracia, há quatro décadas. O próprio Rajoy não é acusado de irregularidades, mas o tribunal o convocou para prestar depoimento, já que o premiê foi vice-secretário-geral do partido até 2003 e secretário-geral até 2004, quando o esquema de financiamento ilegal continuava funcionando.

“Nunca tomei conta dos problemas econômicos do partido. Eu estava dedicado à atividade política”, disse Rajoy aos três magistrados durante o depoimento.

Empresários, funcionários eleitos e outros membros do Partido Popular, incluindo dois tesoureiros, estão entre os 37 acusados de suborno, lavagem de dinheiro e evasão fiscal no caso “Gurtel”. Fonte: Associated Press.