União já receberá R$ 1,46 bi por aeroportos leiloados

Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, leiloados em março, são o resultado mais conhecido do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) até o momento. Embora a cerimônia seja na quinta-feira, 27, a assinatura do contrato ocorrerá somente na sexta-feira. Na ocasião, as concessionárias terão de pagar ao governo 25% do valor mínimo de outorga, mais o ágio oferecido em leilão. Tudo somado, ingressará R$ 1,46 bilhão no caixa federal.

O governo ainda discutia, ontem, se aproveitará a cerimônia para anunciar nova rodada de leilão de aeroportos. Estavam em discussão dois blocos, incluindo regionais: um em Mato Grosso e outro no Nordeste. Mas havia dúvidas quanto à formação dos “pacotes” a serem anunciados. Outro problema é que essas novas concessões ainda não foram aprovadas pelo conselho do PPI.

A nova rodada de concessões de aeroportos divide opiniões no governo. Em tese, os 54 hoje administrados pela Infraero poderão ser repassados para a iniciativa privada, com arrecadação estimada de R $ 14 bilhões em taxas de outorga.