O ator britânico Daniel Craig (foto) havia manifestado anteriormente o seu desejo de não continuar a viver o personagem James Bond nos cinemas. Mesmo assim, o ator foi confirmado nesta terça-feira, 25, como o intérprete do superespião no próximo filme 007 pelo jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, duas fontes da Eon Productions e da MGM, que produzem os filmes de James Bond, afirmaram que a participação de Craig já é um negócio fechado.

Na segunda-feira, 24, a MGM anunciou oficialmente um novo filme da série 007 para 2019, já com data de estreia marcada: 8 de novembro. No comunicado, a empresa declarou que o elenco e o diretor seriam informados posteriormente.

O próximo 007 será o 25º filme da franquia, incluindo 007 – Nunca Mais Outra Vez, de 1983, que foi feito em outra companhia. Este será, também, o quinto filme estrelado por Daniel Craig.

Em outubro do ano passado, em entrevista, Craig afirmou que preferia “cortar os pulsos” a viver James Bond novamente. Meses depois, ele confessou que estava cansado na tal entrevista e que consideraria, sim, interpretar o personagem mais uma vez.

Em abril, o ator irlandês Pierce Brosnan, de 63 anos, acreditava que Daniel Craig tenha sido um James Bond brilhante e o aconselhava a continuar no papel depois de completar seus 50 anos.

Brosnan, que foi o agente 007 antes de Craig admitiu, entretanto, que há uma idade para decidir parar, comentou o ator em noite de estreia, em Los Angeles, de sua série The Son. Ao referir-se à idade, Brosnan disse: “Há um ponto definido em que se tem de dar um basta, mas eu não vou colocar um número”.