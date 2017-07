O projeto para fabricar suprimentos dos aviões-caça Gripen NG em São Bernardo, da empresa sueca Saab, foi alvo nesta terça-feira (25/07) do prefeito Orlando Morando. Em agenda oficial em Brasília, o chefe do Executivo se reuniu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e com o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Flávio Augusto Corrêa Basilio, além de representantes das Forças Armadas, para abordar sobre toda a situação em torno do projeto.

Segundo o prefeito, o ministro da Defesa se prontificou a apurar os detalhamentos do contrato entre a União e a Saab, no que compete à compra dos aviões-caça e pautar uma reunião sobre os futuros desdobramentos.

O projeto faz parte de um acordo entre a Saab e o governo brasileiro para a venda de caças, em um negócio estimado em US$ 5,4 bilhões. A definição do local deve acontecer no final deste ano ou início de 2018.

Os aviões-caça Gripen NG substituirão a frota de 36 aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) entre os anos de 2019 e 2024. A possibilidade da chegada de uma fábrica para São Bernardo para a confecção de componentes dos aviões vem sendo discutida desde o governo Luiz marinho (PT).