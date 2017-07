‘Posso sentir que o Neymar quer ficar’, diz Piqué ao explicar post polêmico

Em entrevista coletiva em Washington, nos Estados Unidos, onde o Barcelona faz parte de sua pré-temporada, o zagueiro Piqué explicou nesta terça-feira que o post que fez no último domingo reflete o seu sentimento sobre o possível acerto de Neymar com o Paris Saint-Germain. O espanhol publicou uma foto ao lado do brasileiro e escreveu: ele fica.

“A única pessoa que pode dizer isso é Ney (Neymar). Posso sentir, posso intuir, que ele tem vontade de ficar. Por isso postei aquela foto. Não é nada oficial. Foi o que pensei, foi isso que senti. No fim das contas, quem tem de falar sobre isso é ele mesmo. Mas é o que gostaria que acontecesse”, afirmou Piqué.

O zagueiro afirmou ainda que o grupo tem procurado conversar com Neymar para que ele possa continuar no Barcelona. O brasileiro recebeu uma proposta tentadora do Paris Saint-Germain, que topa dobrar o seu salário, pagando 30 milhões de euros anuais (R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões) para tirá-lo da equipe catalã.

“Tentamos explicar para ele, como amigos, por que achamos que ele tenha de ficar. Que é totalmente compreensível que ele tenha seus interesses pessoais. Ele tem opções em cima da mesa, pode ser que seja uma questão de dinheiro, mas não há nenhum outro lugar melhor para jogar do que o Barcelona. Ele poderia ter um papel maior no PSG, mas no Barcelona joga ao lado do melhor da história (Messi)”, continuou Piqué.

O espanhol acredita que perdeu Neymar será algo irreparável neste momento. “Neymar é um jogador único. Sem dúvida, o Barcelona não vai encontrar ninguém melhor que Neymar. Não conseguimos ganhar a Liga dos Campeões no ano passado, mas queremos que ele siga, que reflita para ficar. Ainda tem 25 anos, é normal que tenha suas dúvidas”.

O discurso de Piqué foi reforçado pelo zagueiro/volante argentino Javier Mascherano, outro que concedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos. O Barcelona enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira, pela International Champions Cup.

“Obviamente é um assunto de decisão pessoal, que ele vai levar em consideração um monte de coisas que passam pela cabeça. É um sentimento de toda a equipe para que ele fique, é importantíssimo para nós”, afirmou Javier Mascherano. “Além de uma grande qualidade como jogador, tem grande qualidade humana para o grupo. A foto de Piqué é um desejo de todo o grupo. Todos nós, inclusive Messi, falamos com ele. Temos um desejo que fique conosco. Ele representa muito para a gente”, acrescentou.