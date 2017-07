Pega Pega: Bebeth e Márcio combinam de ensaiar no quarto do hotel

Nesta quarta-feira (26), Dilson flagra Agnaldo dando dinheiro para Wanderley, que justifica que a quantia é para Madalena. Bebeth e Márcio combinam de ensaiar no quarto do hotel. Madalena não aceita a ajuda de Cristóvão. Sabine fica perplexa ao ouvir de Dom que ele permanecerá no Brasil. Nelito comenta com Júlio que Pedrinho tem esperanças de reencontrar suas malas com os dólares. Lígia descobre que Athaíde vai para a Noruega e tenta impedi-lo. Júlio enterra o dinheiro no cemitério de cachorros e pede aos companheiros de roubo que respeitem sua decisão.