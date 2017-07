Lucas Veríssimo prega superação para avançar na Copa do Brasil diante do Flamengo

O zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, enfatizou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Santos, a necessidade de superação para reverter a desvantagem contra o Flamengo, nesta quarta, no estádio da Vila Belmiro, às 21h45, e avançar às semifinais da Copa do Brasil (na partida de ida entre as equipes, o time rubro-negro venceu por 2 a 0, no Rio). O defensor exaltou a força do grupo, pediu entrega e indicou qual será o segredo da equipe santista.

“Será um jogo muito difícil. O Flamengo é um baita time, mas também temos um baita de um time e totais condições de reverter esse placar. É entrar centrado, sabendo daquilo que temos que fazer. Precisamos de três gols. Vamos entrar com esse intuito do inicio ao fim. (Estratégia para vencer) Essa junção do ataque com a defesa. Todos atacando e todos defendendo. Nossa equipe está bastante unida, isso é bastante importante. E vamos em busca dessa classificação”, disse.

Lucas Veríssimo revelou que, apesar de buscar a vitória no tempo normal, a equipe tem se preparado para uma eventual disputa nas cobranças de pênaltis. Segundo o zagueiro, os possíveis batedores têm treinado para essa possibilidade, inclusive ele.

“Se precisar, estarei à disposição. Não vamos contar muito com os pênaltis. Vamos pensar na classificação, fazer a quantidade de gols necessários para classificar. Já estamos treinando (os batedores). Hoje (terça-feira) vai ser discutido também. Estamos preparados”, frisou o jogador.

O defensor reconheceu que a equipe santista tem tropeçado em casa, mas acredita que a força da torcida será um componente extra para motivar os jogadores diante de um adversário dificílimo como o Flamengo.

“A Vila é nosso alçapão. Neste ano, perdemos alguns jogos bestas em casa. Talvez, falta de atenção. Teve jogos que fomos superiores à equipe adversária e perdemos em casa. Mas é contar com o torcedor, como foi no Pacaembu (contra o Bahia). Foi coisa linda. Tenho certeza que vai dar tudo certo. A torcida abraçou a gente. Isso é fundamental”, finalizou Lucas Veríssimo.

O elenco do Santos treinou nesta terça-feira no CT Rei Pelé, na Baixada Santista. A principal novidade na equipe comandada pelo técnico Levir Culpi deverá ser o retorno do atacante Ricardo Oliveira, que permaneceu um longo período afastado devido à uma contusão.

O centroavante, de 37 anos, já contraiu caxumba, pneumonia, sofreu um corte profundo na orelha e teve uma lesão no tornozelo. Nesta temporada, marcou apenas quatro gols, disputou 17 partidas e deverá entrar na vaga de Kayke, que está machucado.

Levir Culpi, provavelmente, colocará em campo contra os flamenguistas a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Jonathan Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.