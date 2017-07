Nesta quarta-feira (26/07), Keyla não percebe a presença de Deco. Tina se incomoda com os elogios que Anderson faz para Samantha. Tato se emociona quando Keyla conta que Tonico falou “papai”. Ellen sente ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la. Noboru obriga Telma a ir com ele para a festa junina. Josefina sente ciúmes de Nena com Roney. Julinho fica encantado com Telma. Benê entra em pânico no palco. Anderson pede para Guto tocar com a banda de Tina. MB se insinua para K1. Roney e Nena vibram juntos por causa de Keyla e Ellen. Edgar observa Lica no palco. Deco vê Keyla cantando.