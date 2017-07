Nesta quarta-feira (26), das 17h às 19h, a banda instrumental Amoradia do Som se apresenta no mezanino da Estação Santo André, na Linha 10-Turquesa, com o objetivo de levar música gratuita aos usuários da CPTM.

O grupo traz o rock no estilo psicodélico com projeto urbano e instrumental, com forte intensidade. Criada em 2013, a banda atualmente é formada por quatro amigos paulistas: Ramon Reis (bateria), Bruno Pavanelli (baixo), Pedro Prado (Guitarra) e Raphael Moreira (Teclado).

A ideia é promover a música em locais públicos, transformar-os em espaços de convivência e ressaltar a sonoridade urbana marcante nos jovens.