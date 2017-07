A Prefeitura de Mauá ampliou o trabalho com usuários de drogas e álcool da cidade. Entre as atividades para apoiar e reintegrar os munícipes na sociedade, na última sexta-feira (21/07) os pacientes do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) participaram de uma Festa Julina, que contou com funcionários do CAPS, além de comidas típicas, quadrilhas e atividades.

Para melhor atender a esses moradores, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, pediu ações integradas entre as secretarias de Promoção Social, Esporte, Cultura e Juventude para trabalhar não só o tratamento de usuários, mas também na prevenção do uso de drogas. Atualmente, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas possui 1.564 usuários em tratamento, com acolhimento diário de 70 a 80 usuários. Segundo Elaine Polisel, coordenadora do programa, houve um aumento na procura por tratamento após as ações da Cracolândia, em SP. O crescimento na busca de tratamento por usuários do crack foi de 10% em relação ao ano passado.

Todos os dias os dependentes em recuperação participam de atividades no CAPS, com aulas de arte, música, dança e atendimento psicológico em grupo. Há opção de internação para os pacientes que querem deixar as drogas e fazerem a desintoxicação. O acompanhamento é feito diretamente pelo CAPS álcool e drogas, mas também há pacientes que participam diariamente das atividades e voltam para casa no fim do dia. Os cursos e atividades auxiliam na socialização dos pacientes.

Conscientização também ganha espaço

Entre as novas plataformas de combate estão também as palestras de conscientização, com a participação de associações de bairro para orientar sobre abordagem, como tratar os usuários e como entrar em contato com o CAPS para que seja feito o atendimento ao munícipe.

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi diz que o tratamento de usuários de álcool e drogas é um serviço não apenas de saúde, mas também social. “É preciso mostrar a esses usuários que eles não estão sozinhos. Que sempre há um espaço para onde eles podem voltar para sair do vício, onde serão bem recebidos”, diz.