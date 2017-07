Atila se reúne com ANP em busca dos royalties do petróleo

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), se reuniu nessa terça-feira (25), com o diretor-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo), Décio Oddone, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O assunto do encontro foi o repasse do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a Recap (Refinaria de Capuava). Mesmo localizada em Mauá, o município não recebe os impostos em torno do equipamento.

Mauaense afirma saiu confiante de agenda

“Saio deste encontro satisfeito e confiante de que podemos reverter esta situação. Para se ter uma ideia, poderíamos arrecadar até R$ 194 milhões a mais por ano entre ICMS e os royalties do petróleo. Significaria mais investimentos na Saúde, Educação, Segurança, Transportes e Infraestrutura”, disse Jacomussi.

Manente acompanha prefeito no encontro

O deputado federal Alex Manente (PPS/SP) acompanhou a visita de Atila Jacomussi a ANP. O que chama a atenção é que o popular-socialista, que apoia a iniciativa do socialista, de certa forma pode trazer um pequeno imbróglio com outro apoiador, José Auricchi Jr. (PSDB), prefeito de São Caetano, uma das cidades beneficiadas com os royalties do petróleo do Recap, ao lado de Barueri.

Câmara de São Bernardo promove sessão de aniversário

Um dia antes da volta do recesso, a Câmara de São Bernardo promoverá a sessão solene em comemoração ao aniversário do município. O ato acontecerá na próxima terça-feira (1º/8), às 19h. Com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), e outras autoridades. As sessões ordinárias retornam na quarta-feira (2/8).

Kiko apresenta projeto de boulevard para empresários

O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), apresentou para empresários o projeto do boulevard gastronômico, em encontro na Associação Comercial de Ribeirão Pires (ACIARP). A iniciativa visa buscar uma forma de manter no município o título de estância turística. A princípio a verba para essa obra viria com o dinheiro que a princípio era investido na obra do teleférico.

Cicote considera que justificativa de Diadema para deixar Consórcio “é justa”

Em entrevista ao RDtv, nesta terça-feira (25), o presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (PSB), afirmou que mesmo vendo a “oxigenação” no Consórcio Intermunicipal Grande ABC na gestão de Orlando Morando (PSDB) e Fabio Palacio (PR), considera “justa” a justificativa de Diadema para deixar a entidade. O socialista considera que o Consórcio ainda precisa mostrar serviço para a região.