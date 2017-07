Na primeira ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Polícia Civil de São Bernardo, a operação Noite Tranquila intensificou abordagens na região central, com foco na rota dos bares da Avenida Kennedy, no bairro Jardim do Mar. A força-tarefa foi direcionada para a área após o crescente número de denúncias de abusos sonoros e tumultos na região. Para coibir práticas irregulares, a operação bloqueou a área com viaturas.

Ao todo, 433 pessoas foram abordadas, com vistoria de 112 veículos. As averiguações resultaram em 97 multas de trânsito, apreensão de quatro veículos por infrações graves e uma apreensão de veículo por volume excessivo, em desrespeito à Lei municipal 6323/13. Com apoio das secretarias de Serviços Urbanos, Obras, Transporte e Vias Públicas e Vigilância Sanitária, a ação também vistoriou 14 estabelecimentos comerciais, sendo um deles interditado por divergências aos padrões sanitários estabelecidos à sua categoria.

Ao todo, a operação contou com dez viaturas da GCM, oito carros da Polícia Militar e três da Polícia Civil por dia. Também foram destacados dois fiscais da Vigilância Sanitária, um fiscal de Planejamento Urbano e três agentes de trânsito. Além das viaturas policiais, a extensão de maior movimento da avenida foi reforçada com alunos soldados da PM e GCM fazendo rondas a pé.

“A ação visa os bairros que apresentam problemas com perturbação de sossego, sem distinção. Por isso, realizamos essas operações de bloqueios na Avenida Kennedy, que concentra vários bares e restaurantes e nos finais de semana apresenta um movimento grande de pessoas e veículos, principalmente na esquina com a Rua Olegário Herculano”, explicou o secretário de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos.

União de forças

A operação deste fim de semana foi a primeira a unir os efetivos da GCM, da PM e Polícia Civil. A adesão de ambas as corporações foi confirmada na semana passada e deverá se estender pelas próximas operações na cidade. A proposta é intensificar as abordagens com maior número de soldados nas ruas. A ação é realizada em locais alvos de denúncia da população, recebidas por meio do número 153 da GCM.