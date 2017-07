A arrecadação recorde de 100 mil peças da Campanha do Agasalho 2017 de São Bernardo possibilitou, além de atender todas as entidades sociais cadastradas na Prefeitura, distribuir peças para as sete unidades dos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), que inicialmente não estavam inseridas na ação. A informação foi compartilhada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) Carla Morando, nesta segunda-feira (24/07).

Na separação das peças, o FSS identificou vestuários adequados para diversas estações do ano e irá encaminhar as peças às entidades conforme a demanda.

O FSS orienta as entidades que não foram contempladas, por não estarem cadastradas, para que procurem a Prefeitura e solicitem doações.

Novos parceiros

O resultado positivo da Campanha tem atraído novos parceiros para o Fundo Social. Durante a entrega dos agasalhos, o secretário de Esportes, Alex Mognon, apresentou o representante da C&C (empresa do setor varejista de produtos de construção), Rogério Guimarães, que sinalizou a vontade em colaborar mais com a cidade. A presidente do FSS Carla Morando apresentou o programa “Adote uma Entidade”, que será analisado pela empresa.