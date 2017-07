Em parceria com a Federação Paulista de Futebol, o São Bernardo Futebol Clube anunciou nessa terça-feira (25), uma promoção de troca de garrafas pets por ingressos para o jogo contra o São José-RS, no próximo sábado (29), válido pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão. O Tigre está há uma vitória da próxima fase do torneio nacional.

5 mil ingressos serão disponibilizados para a promoção. Para trocar, basta o torcedor levar duas garrafas pets (independente do tamanho) para o posto de troca no portão 4 do estádio Primeiro de Maio. Ação iniciou nessa terça. A bilheteria ficará aberta entre às 9h e às 18h. A expectativa é de que 15 mil garrafas sejam arrecadadas. O destino será uma cooperativa no bairro Assunção.

“É uma forma de trazer o verdadeiro torcedor, trazer a família. Em três anos já conseguimos levar 1,1 milhão de torcedores com essa promoção. Foram arrecadados 3,3 milhões de garrafas pets. Então é uma promoção que vai além do futebol e espero que consiga trazer muitos torcedores do São Bernardo, pois temos uma partida muito importante no sábado”, disse o organizador geral do Futebol Sustentável, Edvaldo Ferraz.

Para cada ingresso adquirido o clube será reembolsado em R$ 5, porém o valor só chegará aos cofres do time com a passagem do torcedor pela catraca para assistir a partida. “É muito importante deixar clara essa situação. O clube ganhará com isso, porém o torcedor tem que vir aqui, apoiar o time e tenho certeza que isso vai acontecer”, explicou o presidente interino do Tigre, Edinho Montemor.

A partida contra o São José-RS começa ás 15, do próximo sábado. Na partida de ida, na semana passada, acabou em 0 a 0. Caso o clube são bernardense vença, o time passará para as quartas de final, assim ficando há duas partidas de um inédito acesso para a Série C do Brasileirão de 2018. Até o momento foram cinco partidas no Primeiro de Maio, com cinco vitórias do São Bernardo.

Diretoria

Autodenominado “presidente informal”, do São Bernardo, Edinho Montemor não quis dar muitos detalhes em torno dos trâmites burocráticos para que o clube volte ao seu comando após a passagem da família Teixeira Ferreira. Apenas disse que faltam apenas alguns detalhes para que tudo seja oficializado. Por enquanto o time ainda tem na presidência Thiago Ferreira, filho do ex-presidente do clube e deputado estadual Luiz Fernando Teixeira Ferreira (PT).

“Meu único foco é esse jogo contra o São José-RS, só penso nisso. Depois vou pensar no próximo jogo. Depois vou pensar na volta do time para a (série) A1 (do Paulistão). Vai ser assim que vou agir nos próximos tempos”, concluiu Montemor.