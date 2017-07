Startup do ABC participa de evento tecnológico em Los Angeles

O aplicativo Filho sem Fila (eleito uma das dez startups não-canadenses mais promissoras de 2016 pela Naco (National Angel Capital Organization), criado e desenvolvido no ABC, vai participar do BbWorld, um evento norte-americano de tecnologia que reúne referências do setor de educação do mundo.

Em apenas quatro anos, o aplicativo atendeu mais de 100 escolas e está presente em 11 Estados. São cerca de 50 mil pais e 30 mil alunos que contam com o suporte da ferramenta, que agiliza a saída de crianças e adolescentes das escolas e finalizam as filas. Como consequência, os fundadores da ideia perceberam uma diminuição do trânsito nas imediações das instituições, além da economia de tempo e segurança dos pais e crianças.

“Para nós, estarmos no BbWorld é uma grande conquista e uma porta de entrada extremamente relevante ao mercado dos EUA. Desta forma, nossos planos são bem promissores em termos de crescimento, uma vez que a Blackboard testou e avaliou nosso produto, suporte e desenvolvimento. Estamos dentro dos rígidos padrões de qualidade do mercado norte-americano”, comemora o sócio-diretor do Filho sem Fila, Leo Gmeiner.

Durante os três dias da BbWorld, 900 instituições estarão presentes para promover ideias e compartilhar soluções para o setor. “Será um ritmo intenso e estou convicto de que conexões duradouras serão firmadas e teremos diversos insights para aprimorar ainda mais o Filho sem Fila. Será uma importante imersão nesse segmento”, conclui Gmeiner.

Sobre o Filho sem Fila

O aplicativo foi idealizado e desenvolvido em 2013, a partir da necessidade de um pai que identificou um método de perder menos tempo durante esta rotina diária, além, é claro, de manter os alunos e os pais mais seguros. O Filho sem Fila é o primeiro aplicativo a proporcionar segurança e agilidade a alunos, pais e equipes escolares durante a saída.

O aplicativo tem promovido economia de cerca de 30 horas/ano para cada pai que utiliza o sistema diariamente.

Além da parceira com a Blackboard para os Estados Unidos, a Filho sem Fila tem parceira comercial com importantes players do segmento educacional nacional, como a TOTVS, Ford Motors, Sophia e Tellme School.