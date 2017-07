Alice (Sophie Charlotte) não ficou nem um pouco com ciúmes quando descobriu que Vitor (Daniel de Oliveira) a trai com Ive (Juliane Araújo). Pelo contrário! A fotógrafa bolou um plano para pegar o advogado no flagra com a amante e mostrou para Renato (Renato Góes) as fotos que provam a traição do marido.

“Absurdo precisar se defender desse jeito, o certo seria dizer pro juiz que ama outra pessoa e pronto”, diz Renato.

Alice diz para Renato que a melhor qualidade de Vitor é o amor que tem pelos filho. Os dois conversam sobre Rimena e Vitor, e Renato dispara: “Mas nós dois precisamos viver o que não deixaram”

“Quero me casar com você”, conta Alice.