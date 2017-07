Representantes culturais do estado já podem se inscrever para mais uma edição do Encontro com Prefeitos e com Dirigentes de Cultura do Estado de São Paulo. Com o tema “A Cultura necessita falar com todos”, o encontro é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado e deve reunir dirigentes municipais para debater a promoção, integração, difusão e o fomento da política cultural.

Durante o evento, o secretário de Cultura, José Luiz Penna, e o secretário-adjunto, Romildo Campello, apresentarão as diretrizes e marcas da gestão, iniciada em abril deste ano. Também serão feitos anúncios de projetos e ações diretamente ligadas aos municípios. Os programas e equipamentos da Secretaria da Cultura nas áreas de difusão cultural, leitura, fomento, museu, entre outras, serão apresentados pelos coordenadores da pasta.

Além de reforçar a necessidade de manter um canal aberto entre a Pasta e o público, o Encontro também abordará o trabalho da ouvidoria da Secretaria, que atende a população diariamente e reflete as impressões dos frequentadores e usuários de serviços culturais. Outro assunto que será discutido é a importância da acessibilidade para garantir a inclusão de todos na cultura, com políticas voltadas para pessoas com deficiência e que garantam a expansão dos serviços da pasta para segmentos específicos da população.

Mais informações estão disponíveis no site www.cultura.sp.gov.br.

Serviço

Data: 27 de julho (quinta-feira)

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Memorial da América Latina – Parlatino (sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência) – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564 – estacionamento pelo portão 10