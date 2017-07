A Força do Querer: Almerinda marca show no ônibus de Zeca

Zeca (Marco Pigossi) segue firme e forte na divulgação do Balada Jeiza. Sem medo de trabalho, o rapaz sai pela cidade para distribuindo folhetos. O gato esbarra com Almerinda (Fafá de Belém) e não faz ideia de que a moça é sua mãe!

Almerinda fica empolgada e decide fazer uma apresentação no veículo. No dia seguinte, a veterana faz uma chamada em vídeo para reservar uma data sem saber que o dono do ônibus é seu filho:



“Vocês fazem show também? Show de cantora?”, pergunta

“De tudo”, responde Jeiza (Paolla Oliveira)

“Pois eu quero marcar o meu show”, afirma a cantora