Elton John diz que princesa Diana deu um ‘presente incrível’ para comunidade LGBT

Na noite de segunda-feira, 24, foi ao ar no Reino Unido e nos EUA o documentário Diana: Our Mother, em que os príncipes William e Harry falam sobre a vida e o legado de sua mãe, a Princesa Diana, morta há 20 anos.

Em um dos trechos, que foi postado no YouTube pela própria Família Real britânica, Harry se encontra com o cantor Elton John, amigo pessoal de Diana, e com dois homens, gays e soropositivos, que foram ajudados por Diana nos anos 1980.

“A Aids era considerada uma ‘doença gay’ e – para alguém na Família Real, uma mulher, heterossexual – ter alguém se importando, do outro lado, foi um presente incrível”, declarou o cantor ao olhar fotos das visitas surpresas de Diana para as vítimas da Aids nos anos 1980.